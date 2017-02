El titular del Sindicato de Vendedores Ambulantes dijo que en muchos puestos no se encuentran los titulares

22 febrero 2017 / 18:10

El titular del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la provincia que conduce el cantante y puestero Beto Riba, habló con LT3 luego de que el titular de la Asociación Casco Histórico, Fabio Acosta dijo que no es un gremio si no una banda, por la forma de trato al no aceptar cuando le ofrecen la afiliación.

Riba sostuvo que hace un mes le mandó un mensaje a Acosta para saber que pruebas tiene contra él relacionado a que su sindicato recluta gente en la vía pública y hasta el día de hoy no le respondió. “No quise tomar los cursos legales porque es un muchacho que dice cualquier cosa”, manifestó.