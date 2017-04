Alberto Fernández: “Argentina dice ser un país federal pero en realidad es profundamente unitario”

26 abril 2017 / 12:20

El ex jefe de Gabinete del gobierno de Nestor Kirchner, Alberto Fernández, habló en el programa Allá vamos y se refirió a la situación que se vive en Santa Cruz y al presente del peronismo a nivel nacional de cara a las próximas elecciones de mandos medios a realizarse este año.

“Todos me llaman a mi para hablar de Santa Cruz solo porque tuve una visión distinta a la del gobierno nacional, la verdad es que no conozco mucho de la situación de esa provincia, pero creo que al ser una provincia patagónica, como tal tiene un problema de desarrollo severo que data de muchos años. tiene que ver con el modo en que se construyó y se construye la Argentina en donde todo el desarrollo se concentra en la ciudad de Buenos Aires. Argentina dice ser un país federal pero es un país profundamente unitario y eso la Patagonia lo vive muy fuertemente” explicó Fernández quien aseguró que no al mismo nivel, pero que esto que está sufriendo ahora Alicia Kirchner con Macri, lo ha vivido el anterior gobernador Peralta con Cristina.