Alicia Ciciliani: “Fue una muy mala elección y nuestras internas no resultaron atractivas”

15 agosto 2017 / 17:58

La diputada nacional por el socialismo, Alicia Ciciliani, habló tras las PASO, que dejó al Frente Progresista Cívico y Social con una mala campaña de cara a octubre.

Ciciliani dijo que “fue una muy mala la elección que hicimos y nuestras internas no resultaron atractivas para nadie”. Además indicó que la interna del PRO y la del Partido Justicialista fueron las mas llamativas.

Siguiendo con la autocrítica, la diputada dijo que dentro de la lista de candidatos “no hubo un debate y eso nos alejó de la visibilidad, como que desde el Frene no se discutía nada”. También agregó que “hay gente que no tenía ganas de votarnos y eso significa que tenes un mensaje equivocado o que no les resulta atractivo”.