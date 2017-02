Amnistía Internacional: “No hay una urgencia en el país que justifique la modificación por DNU de la ley de migraciones”

1 de Febrero 2017 / 10:53

Paola García Rey, directora de promoción y protección de derechos humanos de Amnistía Internacional argentina habló en el programa En Acción sobre las modificaciones que instauró el gobierno nacional en la ley de migraciones y dijo que son decretos y creen que hay muchas faltas.

“Nosotros hemos hecho un análisis que va en dos vías separadas, primero la reforma perse y los canales elegidos por el gobierno para avanzar en esta reforma que entendemos son muy perjudiciales para la institucionalidad democrática” explicó Rey quien manifestó que no hay una clara argumentación del motivo por el cual esto debe ser algo pensado como de necesidad y urgencia en lugar de pasar por el parlamento. “Los datos que se aportan para informar son muy sesgados y no representa lo que está ocurriendo en la realidad, por ejemplo no hay una sobrerepresentación de migrantes en la realidad carcelaria del país que justifiquen este estado de emergencia”

En segundo lugar, la referente de Amnistía Internacional, explicó que otro aliciente es una “lectura y asociación problemática del migrante al delincuente o narcotraficante sobre todo a ciertas comunidades o nacionalidades que además de imponer una mirada discriminatoria, se deja de lado que hoy la ley argentina tiene prevista dispositivos concretos para evitar migrantes vinculados al narcotráfico y los elementos para operar en caso de la necesidad de una expulsión del país”.