Antonio Stiuso recusó al juez y al fiscal de la causa por el audio de Cristina Kirchner y Oscar Parrilli

El ex espía Antonio Jaime Stiuso pidió apartar al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi de la causa en que se investiga el polémico audio entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli. Stiuso no fue personalmente a Comodoro Py. El escrito fue presentado ante el juzgado de Casanello por los abogados Santiago Blanco Bermúdez y Julián Subías, que adujeron gestionar los intereses de su cliente.

El ex espía solicitó ser querellante en la causa ya que -dijo- fue víctima de una persecución por parte del gobierno kirchnerista. Según el audio, el 11 de julio de 2016, Cristina Kirchner llamó a Parrilli para ordenarle que buscara las causas que su gobierno le había “armado” al ex jefe de Operaciones de la SIDE. En la misma charla, se rectificó y se refirió a “denuncias”.

Pero además de ser parte en la causa, Stiuso pretende que el expediente sea investigado por otro juez y por otro fiscal. En el caso del Casanello, lo recusó porque teme que sea “parcial”. No es la primera pulseada que Stiuso tiene contra este magistrado. En una causa anterior, que investigaba al ex espía el presunto enriquecimiento ilícito, el ex hombre fuerte de la SIDE había logrado apartar a Casanello.