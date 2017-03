Archivaron la causa contra Cristina Elisabet Kirchner y Oscar Parrilli por una escucha sobre Stiuso

14 marzo 2017 / 17:10

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral rechazó citar como testigos a la ex presidente Cristina Elisabet Kirchner y al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli para que declaren por una escucha en la que hacen referencia a que el ex jefe de inteligencia Antonio Stiuso pagó sobornos y tiene “carpetas” contra jueces y fiscales.

El audio entre la expresidenta y el extitular de la AFI que originó la causa tuvo lugar a mediados de 2016. En la conversación, Cristina se pregunta por qué ningún fiscal lo cita a declarar y Parrilli le responde que ya se puso en contacto con “Martín”. La persona a la que se refiere Parrilli es Juan Martín Mena, su segundo en la agencia y dirigente de La Cámpora que fue mano derecha de Julián Álvarez en el Ministerio de Justicia y reconocido operador político K en Comodoro Py.

El magistrado también dispuso el archivo directo de la causa que el fiscal federal Federico Delgado había abierto con los pedidos de declaración de Cristina Kirchner y Parrilli.

Canicoba Corral entendió que como testigos podían incurrir en una autoincriminación porque podrían verse obligados a declarar contra sí mismos. Como era la única medida posible, el juez cerró la causa.