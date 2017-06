Argentina cumplió los pronósticos y aplastó a Singapur

13 junio 2017 / 11:35

La Selección de Sampaoli marcó claras diferencias ante un rival muy pobre y goleó por 6 a 0 a Singapur con goles de Fazio (PT 25m), Correa (PT 31m), Gómez (ST 15m), Paredes (ST 28m), Alario (ST 45m) y Di María (ST 47m) en lo que fue el segundo partido de la selección bajo la dirección técnica de Jorge Sampaoli.

El duelo, sin equivalencias, entre una de las cinco selecciones más fuertes del planeta y el 157 del ranking FIFA sirvió para que algunos jugadores ganen rodaje y nada más.

El trámite fue un monólogo de la albiceleste, que si no hizo todavía más goles fue porque falló seguido en el último pase. Los asiáticos, con casi siempre 10 jugadores detrás de línea la pelota, propusieron una congestión de piernas que muchas veces no se pudo saltear por algunas intermitencias en el manejo. Quedó claro, por el trámite, que la apuesta del DT de ubicar solo dos defensores -Fazio y Mammana- fue atinada: los locales tuvieron solo dos corners y no sumaron ni un tiro al arco.

Así la mejor opción eran los remates de media distancia y en ese rubro se destacó Angelito Di María, pero el arquero se lució dos veces. El marcador se abrió mediante la pelota parada: Federico Fazio, ganó en el punto penal tras un córner y puso la primera diferencia a los 25. Seis minutos más tarde estiró, otra vez tras un tiro de esquina, Joaquín Correa luego de un pase de Paulo Dybala.

En el segundo tiempo la tónica del partido no varió -por las diferencias técnicas no había manera de que cambie- y llegaron dos goles más. El Papu Gómez (ST 15m) se dio el gusto de anotar con un zurdazo bajo y Leandro Paredes, quien también pegó un tiro en el poste, se lució un remate al segundo palo tras una buena maniobra personal. Sobre el cierre, con el tiempo cumplido, se anotaron en la goleada Alario (ST 45m) y el Fideo Di María (ST 47m) con un tacazo delicioso.

Fuente: Tyc Sports