Armando Perez: “Hay problemas muchos más importantes que saber cuándo empieza el fútbol”

03 febrero 2017 / 13:05

Armando Perez, presidente de la Comisión Normalizadora, habló en el programa Estadio 3 y se refirió a la situación institucional que atraviesa la Asociación de Fútbol Argentino y aseguró que “Hay problemas muchos más importantes que saber cuándo empieza el fútbol”.

Perez expresó que la Comisión Normalizadora está mal conformada. Tenemos un señor (Toviggino) que permanentemente está hostigando y posicionándose en un lugar donde no tendría que ser. Todo se tiene que hacer con el Estatuto nuevo”

Además se refirió a la FIFA, expresando que la misma tambien tuvo sus errores, “por algo ahora renovaron a Primo Corvaro y otros funcionarios. Ahora tenemos una comunicación más fluida, entienden más. La FIFA está en Suiza, un lugar paradisíaco. No es lo mismo que estar acá, y hay que explicarles qué esta, es la selva del fútbol argentino”.

Con respecto a la posibilidad de la desafiliación de AFA de la federación, Perez no ocultó que existe un riesgo de que esto ocurra, pero solamente “si no somos capaces de hacer lo que corresponde”.

Por último y ante la pregunta obligada sobre la vuelta del fútbol de primera división, el presidente de la Comisión Normalizadora volvió a remarcar que “si bien es importante saber cuándo vuelve el fútbol, no me preocupa tanto como resolver todos los otros problemas. Si demoramos una semana más o una semana menos, no me parece que sea un factor irritativo más allá de no cumplir con el cronograma de inicio”.