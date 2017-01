Arroyo Seco: Aproximadamente 200 evacuados tras el temporal

16 enero 2017 / 7:15 Imagen: Facebook Tormentas Del Litoral

Rodolfo Barducci, director de Protección Civil de la ciudad de Arroyo Seco, habló en el programa Primera Edición y manifestó que esta vez “en la inundación de la semana pasada hubo cuatro lugares afectados, ahora la ciudad ha colapsado por completo”.

El referente de Protección Civil de la vecina localidad, dijo que son casi 200 personas las que se encuentran alojadas en el centro de evacuados y que además “estamos sacando gente del paraje el Ombú porque anoche fue imposible y problemático para hacerlo”.

Por el momento la ruta se encuentra abierta para circular pero a paso de hombre, por lo que se recomienda no circular en caso de no ser necesario. “Hasta ayer a la tarde teníamos 320 milímetros de agua caída, no tengo la última medición” expresó Barducci.