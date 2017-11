ART24: “Si los chicos no tienen límites para soñar, que tampoco tengan límites para aprender”

24 Noviembre 2017 / 10:30

ART24 es una coalición de 155 organizaciones de todo el país, de la cual LT3 | AM680 es parte, y que actúan en pos de la educación inclusiva enfocada en personas con algún tipo de discapacidad.

Sol Mateo forma parte esta coalición como también del grupo “TGD Padres Rosario”, y dialogó esta mañana con el programa La Vidriera donde explicó de que se trata la “Campaña Soñadores”, que se propone bregar por el derecho a una educación inclusiva. Mateo destacó el mes de comienzo de esta campaña, Diciembre, que coincide con el periodo en el que se inicia la apertura de inscripciones al ciclo lectivo 2018.

“Si los chicos no tienen límites para soñar, que tampoco tengan límites para aprender”, expresó de manera acertada Sol, de esta manera manifestó que “Campaña Soñadores” se trata de que todos tengan las mismas oportunidades y de que exista la posibilidad del sistema educativo de adaptarse al aprendizaje y a las particularidades de cada chico.

Explicó asimismo que el cambio de paradigma arrancó con la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, aprobada en el año 2006, y con rango constitucional para nuestro país desde 2014, por lo cual nada puede ir contra esta norma. De ahí también el nombre de esta coaliación: “ART24”, ya que el artículo 24 de dicha convención asegura el derecho de estas personas a la educación.

Mateo expresó Santa Fe es una de las pocas provincias que que no tienen una ley provincial de educación. Se está trabajando en ello desde las organizaciones miembro de TGD, entre otras organizaciones en conjunto con ART24, y así es como un año y medio atrás estuvieron trabajando cuando se gestaba por parte del gobierno una propuesta de Ley de Educación, en esa oportunidad afirma que tvieron una entrevista con la ministra de Educación, en la cual fueron a plantear y dar a conocer el cómo debería ser la esta ley en la Provincia.

En la actualidad es grande el colectivo de personas con discapacidad, y entre las dificultades que se encuentran los padres que tienen hijos con alguna de estas, como puede ser el autismo o el Síndrome de Down, se encuentran muchas veces al momento de querer insertar a sus hijos al sistema educativo con establecimientos que les niegan los cupos, y se escudan en que el personal docente no está preparado o capacitado para hacerse cargo de estos alumnos, o el ámbito no es el adecuado para estos. Es por esto que estas organizaciones se proponen exigir a las autoridades destinar el presupuesto necesario para la puesta de marcha de proyectos de formación específica y para que puedan permitirse las condiciones adecuadas para incluir a estos chicos en el sistema de educación formal.