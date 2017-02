Aseguran que la mitad de las heladerías no hace delivery por la inseguridad

1 febrero 2017 / 19:24

El concejal Diego Giuliano, presidente de la Comisión de Seguridad, se reunió con miembros de la Cámara Industrial y Comercial del Helado Artesanal por los reiterados robos hacia este sector.

“La Capital Nacional del Helado Artesanal no puede cuidar a sus heladerías y la actividad se resiente, incluso en el delivery, por la inseguridad”, manifestó Giuliano y agregó: “No sólo una de las heladerías más tradicionales en la zona oeste de la ciudad- víctima reciente de un robo a mano armada que redujo a 40 clientes en el local y que esperaron 30 minutos la llegada de las fuerzas de seguridad- debió suspender el servicio de entrega a domicilio por los robos a los cadetes sino que la mitad de las heladerías de Rosario tomaron la misma decisión.”

Para Giuliano, “las heladerías son especialmente vulnerables porque son un punto de encuentro y cierran tarde en plena temporada. A pesar de que vienen siendo agredidas con frecuencia, no se han logrado las medidas necesarias de prevención contra el delito. Y así como los heladeros, también los comerciantes, las industrias, las escuelas, los hospitales, los taxis, los farmacéuticos y el círculo sigue. El plan de fragmentación de la policía y una política de seguridad también fragmentada hace que el control y la prevención se realice a pedacitos, según el rubro, el sector, el caso resonante o la urgencia”.

“El programa de seguridad no está funcionando”, indicó el edil.

“De nada sirve sumar cámaras de videovigilancia si no logran prevenir ni reducir el delito, de nada sirve sumar botones de pánico si no logran la presencia y la acción policial inmediata, de nada sirve sumar patrulleros si no logran evitar la violencia y llegar a tiempo”, afirmó Giuliano.

“Vamos a realizar una reunión con el Ministerio de Seguridad y con la cámara de heladeros para que se intensifiquen los patrullajes en las cuadrículas, se tomen medidas que permitan revertir la falta de respuesta en materia de videovigilancia y botones de pánico y se realicen controles vehiculares en horarios nocturnos”, concluyó Giuliano.