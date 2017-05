Aseguran que los remises que opera en el Aeropuerto están habilitados por la administración

28 mayo 2017 / 15:56

Cecilia Gabenara, responsable de comunicación del Aeropuerto de Rosario, habló en el programa La Barra de Casal sobre la denuncia de remiseros que no pueden ingresar al Aeropuerto.

“Nosotros tenemos una flota de remises que tienen habilitación del Aeropuerto para poder operar. También hay otros servicios, incluso un servicio de colectivos como la línea 115. Asimismo, cuando los pasajeros vienen en otros medios de transporte, sean taxis o remises, se quedan en una fila para tomar pasajeros”, explicó Gabenara.

“La flota de vehículos que opera en el Aeropuerto está habilitada desde nuestra administración, que son aproximadamente 30”, añadió.

“No hay vehículos que no pueden ingresar. Si hay o no vehículos truchos, no le corresponde verificar eso al Aeropuerto”, indicó.