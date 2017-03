Aviano: “Solicitamos que suspendan el aumento de gas al menos por un año”

10 marzo 2017 / 12:00

En la sede de la Universidad Nacional de Rosario, se realizó la audiencia pública por la tarifa del gas en la cual se presentarán los motivos por los cuales se plantea el aumento de la tarifa de este servicio.

Juan Marcos Aviano del Centro de Estudios y Acción Comunitaria (Cesyac), habló con el móvil de LT3 y brindó detalles de la presentación que solicita desde el lugar “de los usuarios al gobierno que replantee la política energética en general y en particular la del gas y que suspenda este plan por al menos un año para ver lo que va a ocurrir con la situación económica general del país porque la gente no es que no quiere pagar la boleta, sino que no puede”.