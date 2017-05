Banderazo de Newells: “Hay cámaras, identificaremos personas y quedarán excluidas de los estadios”

12 mayo 2017 / 10:52

El Director de coordinación de seguridad en competencias deportivas, Diego Maio habló en el programa Primera Edición y se refirió al tradicional banderazo que hubo ayer en la cancha de Newells donde aparecieron ataúdes con los colores de Central.

Maio remarcó que hay gente que vive del delito y de la violencia, “son muchos y estamos en un estado de derecho hay que investigar y acusarlos. Hay imágenes del banderazo que se van a estudiar y procesar para tomar acciones. Hay que destacar que el banderazo no es un evento deportivo, por lo cual se hace una requisa externa, no se hace una requisa interna, no es el operativo de un partido de fútbol ya que la misma es una autoconvocatoria del club sin venta de entradas”

Además el director de coordinación de seguridad en competencias deportivas, destacó la actividad realizada ayer en el Club Sunderland en el marco del Plan Abre, donde “se vivió una jornada increíble con un clima de convivencia espectacular que es lo que pasa en la mayoría de los lugares, fomentamos este tipo de acciones para bajar los índices de violencia, esto se hace pasito a pasito”.