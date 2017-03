Bauza: “A mí no me tuerce nada, ni nadie, ni nada de lo que dicen”

28 marzo 2017 / 20:00

El Patón Bauza aseguró tras la derrota sufrida en La Paz que no lo mueven los rumores y las críticas al equipo y sostuvo: “Con los jugadores estamos firmes”. Además, analizó: “Cada partido tiene sus dificultades y la lucha seguirá”.

“A mí no me tuerce nada, ni nadie, ni nada de lo que digan. Estamos convencidos. La lucha seguirá, a pensar en lo que viene. Me siento bien, con la dirigencia hemos sentido el respaldo”, aseguró. Y se quejó por la sanción a Lionel Messi: “Me pareció raro que no tuviésemos tiempo para hacer un descargo, es raro porque la FIFA siempre da la posibilidad de descargar. No tuvimos tiempo para trabajar. Ahora está la AFA preparando la apelación”.

Sobre el partido donde Argentina cayó frente a Bolivia 2-0 analizó: “Creo que el primer tiempo nos costó mucho tener la pelota. La idea era sacarle el protagonismo a Bolivia. En el complemento jugamos mejor y tuvimos chances de gol”. Y concluyó: “Estamos vivos y con deseos de clasificar al Mundial”.