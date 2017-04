Bauza contra los dirigentes de la AFA: “Son sindicalistas, no tienen idea de fútbol”

26 abril 2017 / 14:30

Edgardo Bauza, ya fuera de la Selección argentina, volvió a hablar “sin cassette” y explicó los pormenores de su conflictiva partida del banco albiceleste. Y no se salvó nadie.

“Ya pasó la bronca. De todo se aprende. Porque aunque lo cuenten como quieran, yo estaba afuera de la Selección desde antes de que estos dirigentes asumieran. Como así ya estaba mi reemplazante. Si no me sacaron antes fue porque le ganamos a Chile. Si no, me echaban antes”, comentó.

“A Tapia le dije que se habían equivocado en querer desgastarme a través de los rumores, porque era evidente que no me conocían. Por eso le di la ocasión de que me conociera, le fui franco y sin dobleces y le dije que en vez de intentar esmerilarme se hubiesen ahorrado mucho tiempo si venían y me decían que no me querían más desde el primer día, entonces les hubiera agradecido, les habría dado la mano y me iba a mi casa”, expresó el ex entrenador de la albiceleste.

Y siguió: “Él me dijo que querían cambiar de rumbo y que lo habían estado analizando y que por eso tomó la decisión. Cuando comenzamos a hablar de lo futbolístico no me dijo nada porque no tienen idea de lo futbolístico. Son sindicalistas”

Por su parte defendió a Marcelo Tinelli: “Con Marcelo sí hablábamos de fútbol porque entiende, conversábamos de lo que debíamos planificar para cambiar. Pero Tapia no me dio ningún argumento futbolístico. “Me dijo Marcelo Tinelli ‘vení, hacemos esto y nos vamos’. Y fue literal. Nos fuimos los dos, je”, señaló el Patón, quien indicó que el ex vicepresidente de San Lorenzo se alejó “porque estaba muy solo, peleando por una idea de cambiar al fútbol”.