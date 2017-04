Benas: “SanCor no sólo da trabajo sino que sostiene la actividad tambera”

27 abril 2017 / 16:50

Verónica Benas, diputada provincial habló en LT3 sobre la situación de SanCor. Aseguró que “la situación es crítica” y contó que “desde que empezó el conflicto se acercaron a Centeno para seguir de cerca lo que ocurría”.

“Los trabajadores perciben que en la crisis de SanCor ellos iba a ser la variable de ajuste. Todo lo que se habló hasta el momento de recuperar esta cooperativa que lleva 80 años de desarrollo y es la empresa láctea más importante del país, debido a que sostiene la actividad tambera en la región”, explicó Benas.

“Estamos buscando alternativas al planteo de que es una empresa que no tiene futuro por haber tomado malas decisiones. Ahora bien, no se puede considerar a SanCor como una empresa más, porque en el futuro de esa cooperativa está el futuro de miles de santafesinos”, añadió.

“Las empresas lecheras deberían tener un marco de protección pero en Argentina esto no ocurre. Tenemos que entender que vender implica despidos que dejaría a más de 1500 trabajadores en la calle”, indicó Benas.

“El Estado debe tener una presencia reguladora, protegiendo la industria lechera para garantizar la producción de leche en cantidad y no podemos rifar esta mina de oro que tenemos. Por eso proponemos desarrollarla a través de políticas”, explicó.

También Benas contó que se reunieron con el ministro de Trabajo Jorge Triaca pero “no encontramos respuestas”.

“No puedo hacerme eco de las versiones periodísticas, pero no hay voluntad de resolver el problema y en esta ocasión no sirve decir quién tuvo la culpa, porque el problema viene de larga data. Apuesto a que todos los actores entremos en razones para no apagar una industria importante”, concluyó.