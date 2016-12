Bermudez: “Caruso Lombardi es un estúpido, un tarado que me quiere presionar”

26 diciembre 2016 / 12:35

Ricardo Caruso Lombardi, ex director técnico de Newells Old Boys entre varios equipos habló ayer con el equipo de Estadio 3 y sorprendió por la dureza de las críticas hacia el presidente del club rojinegro Eduardo Bermúdez, a quien tildó de “garca”. El derecho a réplica le tocó hoy al presidente rojinegro quien además de responderle a Caruso, brindó varias precisiones del presente de Newells y también del futuro.

“Caruso quiere cobrar una deuda que no generamos nosotros, es un estúpido, un tarado que me quiere presionar, de hecho lo nombró a mi hijo, creo que eso no corresponde. Yo tenia una forma de ayudarlo, pero ahora ya no. A esta altura de mi vida, elijo a mis enemigos” manifestó el presidente rojinegro.

Finalizando la página Caruso, el presidente de Newells confirmó que Matos seguirá en el primer equipo por pedido de Osella, y que no cierra los diálogos con los representantes de Isnaldo, aunque remarcó que “el pibe no quiere jugar”. Sobre las incorporaciones, Bermudez casi jocosamente contó que llamó a su par de Olimpo: “Por Mansilla llamé a Dagna y me cagó a pedos. Olimpo está tratando de renovarle el contrato y yo no me voy a meter, así que si antes del 31/12 le renuevan a Mansilla se lo quedan ellos, y si no me lo traigo yo acá. Tiene el mismo representante que Moiraghi, que está desesperado por traerlo acá, así que seguro algo estaremos haciendo bien”.

Con respecto a temas institucionales, se refirió a la situación de Cristian D’Amico, quien en estos momentos se encuentra de vacaciones y se mostró confiado de que a la vuelta se reincorpore a la comisión directiva leprosa e incluso aseguró que el proyecto de agrandar el estadio es gestión y “sueño personal de D’Amico, por lo que vamos a trabajar juntos en eso”.

Por último en materia de balances, Bermudez destacó la magnífica labora de Osella, que agarró un equipo a 5 puntos del descenso y hoy lo dejó muy arriba, ganando el clásico y hasta cerrando el año con un 6 a 1. “Me hizo pasar una navidad bárbara” y en la misma línea les dejó un mensaje a toda la hinchada leprosa manifestando: “Que se queden tranquilos los hinchas de Newells que al club lo vamos a sacar adelante”.