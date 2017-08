Boasso: “En caso de ser electo diputado vamos a estar dentro del bloque de Cambiemos”

14 agosto 2017 / 18:36

El precandidato a diputado nacional por Unite, Jorge Boasso habló el día después a estas Primarias, donde compitió con un “partido prestado”, como él lo manifestó y tuvieron buscarle la vuelta para estar presentes. “Fue una lucha con un escarbadientes” definió Boasso su pelea dentro de las PASO.

Boasso siguió diciendo que “sigue siendo de Cambiemos” aunque no hayan podido usar su sello y en caso de ser electo diputado van a apoyar al frente, “no cambió de posiciones por algunos traspiés de algunos colaboradores, no me resiento por las malas artes” deslizó.