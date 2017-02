Boasso: “Me parece muy triste lo que está haciendo Henn”

02 febrero 2017 / 16:53

El concejal por la Unión Cívica Radical, Jorge Boasso habló en el programa La Barra de Casal y se refirió a la visita de Mauricio Macri a la provincia de Santa Fe y destacó que “hacia mucho tiempo que no se inauguraban viviendas en Santa Fe con presupuesto del gobierno nacional”.

Boasso pasó a saludar al presidente de la nación en su visita fugaz a la ciudad de Rosario y destacó la reunión que mantuvo Macri con el padre Belay y el padre Castricone calificándola como muy positiva.

A su vez el concejal por el Frente Cambiemos se refirió a los dichos del diputado provincial Jorge Henn y expresó que “me parece muy triste lo que está haciendo Henn, no se me ocurriría decir una cosa de esas características del presidente, aún suponiendo que no participe del espacio de Cambiemos. Él sabe más que nadie, porque fue el vicegobernador de Bonfatti, que el gobierno nacional en el año que está en la presidencia ha escuchado los reclamos de los santafesinos como nunca había ocurrido en los 12 años del kirchnerismo”.