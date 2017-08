Broglia: “Con la plata que da la provincia hago obras para Central pero así no quiero jugar la Copa Santa Fe”

5 agosto 2017 / 17:22

El presidente de Rosario Central, Raul Broglia, habló en la previa de Estadio 3 en la transmisión del partido que por cuartos de final jugaban Unión vs el equipo canalla y se mostró incómodo con la participación del club en la Copa Santa Fe ya que en la previa de la misma, él mismo había manifestado que a diferencia del año anterior, se iba a jugar con algunos jugadores titulares.

“Yo hablé con Montero en su momento y me dijo que quería dirigir la Copa Santa Fe, después… bueno yo no estoy todo el día con él. Yo con la plata que me da el gobierno hago obras para el club, pero bueno, si no están todos de acuerdo, el próximo año no la jugaremos y no tendremos las obras” aseguró Broglia.