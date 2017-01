Broglia: “Espero que lo de Montoya se resuelva rápido y de la mejor manera”

25 enero 2017 / 16:50

El presidente Canalla, Raúl Broglia habló con el programa Estadio 3 y se refirió a la “novela” de Montoya, el primer refuerzo del club este verano y sobre AFA.

En un extenso diálogo, Broglia comenzó hablando sobre Walter Montoya y expresó que espera que se resuelva rápido y sin problemas. Además dijo que Boca es el club que mas dinero ofreció y les resolvería un problema con el intercambio de Zuqui (jugador de Boca).

Broglia habló de Tapia y de Tinelli y dijo que están de acuerdo en algunas cosas importantes, como que no se elija mas un presidente, si no que se haga una lista. El tema de las licencias que van a tener que empezar a aplicar que sostiene que el “club que deba club no pueda contratar”.

Una de las diferencias que sostiene es la recategorización de Rosario Central en la repartición del dinero ya que según Broglia no puede ser menos que San Lorenzo, Racing o Independiente.