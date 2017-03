Carreros piden trabajo digno para abandonar la tracción a sangre: “Sacarnos el caballo es matarnos”

31 marzo 2017 / 14:51

Sin principio de acuerdo, carreros continúan con el corte frente al municipio. Cerca de 300 familias se manifiestan y solicitan una respuesta urgente que atienda la situación social.

“Nosotros queremos trabajar, pero no hay trabajo. Por eso no aceptamos las cortadoras de pasto, porque quién nos va a pagar por eso. Nosotros con el caballo podemos trabajar, ganar el pan para poner en la mesa”, contó desesperada Mirian, una mujer que se gana día a día la comida para su familia con la recolección de cartones junto a su carro.

“No entendemos cómo en este contexto de crisis la municipalidad nos quiere sacar nuestro trabajo. Sacarnos el caballo es matarnos”, añadió en diálogo con el móvil de LT3.

“No queremos un bolsón de comida, no queremos una tarjeta de colectivo. No queremos que nuestros hijos mueran en un bunker. Si bien comemos de la basura, lo hacemos por nuestros propios medios, con dignidad. Vamos a seguir luchando, no vamos a bajar los brazos. Nos vamos a quedar acá hasta que nos den una solución”, relató Mirian.