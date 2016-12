26 diciembre 2016 / 18:12

Ricardo Caruso Lombardi, habló con Estadio 3 sobre su relación con Newell’s y sostuvo que Eduardo Bermúdez, presidente del club, le dice que tiene que cobrar lo que le deben y “siempre le hacen el chamuyo”.

Además indicó que Bermúdez lo llamó porque lo quería en remplazo de Osella si le iba mal. “Ahora que le renovó a Osella no me llama mas, no me atiende el teléfono. Es un chanta, como todos los presidente que toma Newell’s”.

Escuchá la nota.