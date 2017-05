Caso Bibliotecaria: “Muchas de las investigaciones que se realizan están viciadas”

30 mayo 2017 / 09:35

Sebastián Sancevich de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos –APDH-, habló en el programa Primera Edición y se refirió a la autopsia realizada del cuerpo de la bibliotecaria María de los Angeles Paris, que reveló que la misma falleció por muerte natural y que no hubo violencia ejercida sobre el cuerpo de la mujer.

“En primer lugar lo que se ha sostenido por parte de la familia, es que desde un principio no pudo ver el cuerpo y no pudo contar con un médico de parte al momento de la autopsia por lo que solicitarán una nueva autopsia. Si bien sabemos que muere de una paro cardíaco, nosotros lo que no sabemos es que es lo que provoca ese paro” aseguró Sancevich.