Caso Ciccone: Alejandro Vandenbroele entró al programa de protección a testigos e imputados

13 noviembre 2017 / 18:28

El abogado Alejandro Vandenbroele, quien supuestamente trabajó como testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou, fue esta tarde a los tribunales de Comodoro Py y pidió ingresar al Programa Nacional de Proteccion a Testigos e Imputados en el marco de la causa Ciccone.

Vandenbroele, supuesto testaferro del ex vicepresidente en varias operaciones clandestinas, contactó dos veces al Gobierno para acogerse al régimen del arrepentido y al sistema de protección de testigos. Y las dos veces se frustró todo. Por acciones y errores de funcionarios que filtraron esos contactos a la prensa o, peor, alertaron a sus enemigos.

Durante los últimos años, múltiples evidencias e indicios comprometieron al ex vicepresidente Boudou con la resurrección de la ex Ciccone Calcográfica -rebautizada Compañía de Valores Sudamericana (CVS)- y con sus nuevas autoridades, en particular con el hasta entonces ignoto Vandenbroele .