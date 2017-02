Cesar Banana Pueyrredón: “Me siento como pez en el agua cuando escribo canciones de amor”

03 febrero 2017 / 17:16

El cantautor Cesar “Banana” Pueyrredón habló en el programa La Barra de Casal previo a su presentación de mañana en la ciudad de Rosario desde las 21 hs en el marco del ciclo “Rosario bajo las estrellas” en el Anfiteatro Municipal (Parque Urquiza).

“La verdad que tocar al aire libre con toda la gente ahí, creo que hace mucho no lo hago en Rosario de hecho no se si alguna vez lo hice de esta manera. Estamos esperando que el pronóstico nos acompañe, pero bueno en caso de no poder hacerse mañana, se hará el domingo, con todos los temas románticos y clásicos de mi carrera solista y de Banana” contó Pueyrredón.