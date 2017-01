Club Atlético Central Córdoba de Rosario presenta su nuevo escudo y los proyectos para el 2017

30 enero 2017 / 8:55

El club Atlético Central Córdoba de Rosario previo al inicio del torneo anunció el cambio de escudo y los proyectos que tiene para este 2017. Con el objetivo principal de reposicionar la marca del Charrúa se realizó un cambio elaborado sin perder la simplicidad y buscando la esencia, los colores azul y rojo con un estilo más redondeado, más sencillo y moderno. El cambio entrará en las equipaciones de esta temporada, 2017, coincidiendo con un trabajo de comunicación y marketing.

“El objetivo principal es la búsqueda de simplificar formas y actualizarlo a los nuevos paradigmas de la comunicación. Es un escudo que no se ha cambiado desde 1906 y el equipo ha ido creciendo, llegando a nuevas cotas de popularidad y resultados. Lo que no era lógico era que la marca no avanzara, no estuviese sincronizada con los retos actuales”, argumentó Dr. Carlos Lancellotti presidente del Club Atlético Central Córdoba de Rosario.

Un escudo de un equipo de fútbol es un símbolo muy fuerte, amado por una afición, con vínculos emocionales muy fuertes con su hinchada. Es por eso que conserva en su máxima expresión la bandera que ha flameado durante décadas representando su historia y fundadores, los trabajadores ferroviarios.

Durante el primer semestre se trabajará en reposicionar la marca del club en el mercado. En estos momentos, se están por concretar nuevos sponsor de reconocimiento nacional que ayudaran a la institución a sembrar este nuevo camino. Las mismas se conocerán en la presentación de la nueva camiseta, junto a Sport78.

El próximo paso que dará Central Córdoba será abrir su primera tienda oficial. “Por el momento, se está abarajando dos posibilidades en la zona sur de la ciudad o en una importante galería comercial”.

El lanzamiento está acompañado de las nuevas redes sociales oficiales del club, en donde el hincha podrá tener acceso a beneficios exclusivos y sorteos de las nuevas marcas que se unen a que el Charrua #renaCCe.

Facebook: @centralcordobaoficial

Twitter: @charruaoficial

Instagram: @centralcordobaok