Concejo: El pedido de endeudamiento no se tratará esta semana

23 mayo 2017 / 14:35

Al no tener el aval de la Comisión de Gobierno del Concejo Municipal el proyecto impulsado por la intendenta Móncia Fein no podrá ser discutido hoy en el recinto.

Los concejales de PRO Carlos Cardozo y Gabriel Chumpitaz mantuvieron firme su decisión de oponerse al proyecto de endeudamiento externo presentado por la intendenta Mónica Fein y la iniciativa no podrá ser tratada esta tarde en el Concejo -cuya sesión se adelanta por el feriado del 25 de mayo-, tal como estaba previsto.

Cardozo confió que “pasó lo que tenía que pasar ante la mala estrategia política de la Municipalidad”.

El despacho no reunía consenso, el oficialismo no tenía los votos”, comentó Cardozo, quien recordó que “no estábamos de acuerdo con el orden de prioridades. Quiero dejar en claro que no estamos en contra de la realización de obras, pero cuando vimos que los fondos podrían destinarse a cuestiones no tan prioritarias, como la renovación de iluminación led, por ejemplo, decidimos mantenernos en nuestra postura y no acompañar el pedido”.

Cardozo argumentó que “los fondos para ese tipo de obras podrían gestionarse con la provincia, por ejemplo, pero de ninguna manera vamos a darle nuestro apoyo a una iniciativa que puede comprometer financieramente al municipio”.

De los integrantes de la Comisión de Gobierno, el pedido de endeudamiento tuvo los votos en contra de los ediles Jorge Boasso, Diego Giuliano, Carlos Cardozo, Gabriel Chumpitaz, Martín Rosúa y Eduardo Toniolli, mientras que él único voto favorable correspondió al edil oficialista Horacio Ghirardi.

Fuente: La Capital