Consejos para prevenir las ciberestafas y el robo de datos de la tarjeta de crédito

El fiscal Fernando Rodriguez, fiscal de investigación de ciberdelitos con tarjetas de crédito, habló en el programa Allá Vamos y brindó recomendaciones para tener en cuenta a la hora de realizar operaciones con este medio de pago para reducir al máximo el riesgo de robo de datos y claves que pueden generar una ciberestafa.

“Las recomendaciones en términos generales para operar con tarjeta de crédito o débito es cuidar que en el techo del cajero o habitáculo donde uno retira dinero, que no haya algún tipo de cámara que pueda captar la contraseña y por tal motivo por las dudas tapar con un papel o con la otra mano para que no se vea el tipeo. A su vez como existen dispositivos que pueden captar las huellas digitales, se recomienda que una vez que uno marcó la clave, pasar también la mano por las otras teclas para que figuren las huellas digitales en todos lados” explicó el fiscal especialista en ciberdelitos, quien agregó además que a la hora de generar claves, es importante que la misma no tenga datos como ser una palabra completa, nombres de familiares y demás, sino que la misma tenga una combinación de letras con números no familiares.