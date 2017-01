Copa Desafío: Central cayó por penales ante Talleres

23 enero 2017 / 8:10

La segunda presentación de Central en esta pretemporada finalizó en tablas. Fue en Mar del Plata, uno a uno ante Talleres de Córdoba. Pero los albiazules se quedaron con la Copa Desafío en el desempate con remates desde el punto penal.

En el balance de los 90, los cordobeses fueron más que los Canalla. Pero, la jerarquía de Teo Gutiérrez y el saber aprovechar su momento en el partido, le permitieron a los auriazules rescatar una igualdad.

El partido no se había armado cuando Talleres sorprendió al Canalla. A los 2 minutos, Víctor Ramis encontró una pelota en el borde del área y sacó un derechazo que dejó sin reacción al Ruso Rodríguez.

A los 12, desde una posición inmejorable, Bustos desperdició una chance muy clara para que los cordobeses aumentaran la ventaja. Lo mismo le sucedió a Palacios, tocando desviado por encima de Rodríguez cuando el reloj marcaba 18.

¿Y Central? Fue un equipo muy tibio. Cuando tuvo la pelota, no supo cómo lastimar. Y a la hora de recuperar, careció de agresividad. Y se vio superado por un rival ordenado, combativo y solidario. Además, en defensa, Villagra no estuvo firme sobre la izquierda, y los centrales no entregaron seguridad, un mal que, nombres de lado, aqueja al Canalla desde hace tiempo.

Pero a partir de los 35, los auriazules se empezaron a meter en el partido. Talleres perdió intensidad en el medio y Central aprovechó su momento. Bordagaray dilapidó una oportunidad; pero Teo, casi en el final de la etapa, no perdonó.

Así, sin hacer demasiados méritos, pero respaldados en una alta efectividad, los de Arroyito se fueron al descanso con un empate que, por al trámite del primer tiempo, no merecieron.

El complemento fue similar, en características y desarrollo, a la primera parte. Talleres mantuvo la supremacía en el manejo de la pelota. Pero lo hizo sin profundidad, por lo que casi no generó situaciones.

Central, en tanto, no tuvo claridad ni ideas de mitad de cancha hacia delante. Y no pateó al arco de Talleres. Así, sin emociones, se diluyeron los minutos y el partido se definió con remates desde el punto penal. En el desempate, los cordobeses fueron más eficientes y festejaron.

Fuente: Diario El Ciudadano