Coto y Carrefour tendrán que cerrar sus puertas los domingos

31 mayo 2017 / 16:20

Las cadenas de supermercados Coto y Carrefour volverán a cerrar los días domingo luego de una resolución de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que admitió las quejas interpuestas por el gobierno provincial, la Municipalidad de Rosario y el gremio Empleados de Comercio para que se analice la cuestión de fondo, es decir la inconstitucionalidad o no de la ley de descanso dominical. Juan Vasco Martínez, de la Asociación de Supermercados Unidos, dijo que “era esperable y en este sentido no nos ha tomado por sorpresa”.

En esta instancia, la Corte no se expidió sobre el llamado “fondo del asunto”, es decir sobre si la ley provincial de descanso dominical y las ordenanzas municipales que adhirieron son constitucionales o no. La corte solamente admitió el recurso de queja, es decir que aceptó discutirlo. Pero además, esa admisión tiene efectos suspensivos, por lo tanto hasta que la Corte no decida sobre la constitucionalidad, la decisión de la Sala 1 queda en suspenso.