Cristiano Ronaldo sobre su rivalidad con Lionel Messi: “no existe ninguna guerra”

25 enero 2017 / 17:50

Cristiano Ronaldo, estrella del Real Madrid, en una entrevista al diario chino Dongiudi, entre otras cosas, habló de su relación con Leo Messi. “Para mí, esta guerra no existe” ya que “no puedes comparar jugadores. Cristiano es Cristiano y Messi es Messi”, dijo.

“La gente nos compara todo el tiempo, es normal. Hasta han comparado a nuestros hijos cuando nacieron, cuál es más inteligente, quién va más rápido en el colegio… Es parte del negocio”, aseguró.

Además, dejó en claro que no tiene ningún tipo de problema con Leo fuera de la cancha: “Él intenta hacer lo mejor para su equipo y yo para el mío. Somos rivales porque jugamos en clubes distintos pero cuando estamos juntos tenemos un respeto mutuo. Tengo una relación normal con él”.

Por otra parte, el luso se refirió a aquellos que lo critican: “Simplemente, no me importa eso. Sólo trato de hacer mi trabajo, ser yo mismo. Todo el mundo tiene personas que lo odian, no sólo yo. Es parte del negocio. Me voy cada día a la cama de buen humor, contento”.