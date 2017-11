Cristina Kirchner le pidió a la militancia que no la acompañe a Comodoro Py

8 noviembre 2017 / 16:02

La ex presidente y senadora electa Cristina Elisabet Kirchner pidió que la militancia no la acompañe este jueves cuando se presente en Comodoro Py para declarar ante el juez federal Julián Ercolini en la causa Hotesur.

“Saben, en el Gobierno y en el Senado, que conmigo no hay amenazas ni extorsiones que me hagan callar. Por eso, porque no debemos entrar en su juego, les pido por favor a todos y a todas que mañana nadie vaya a Comodoro Py. Voy a ir sola”, afirmó a través de las redes sociales.

Además, la electa senadora de Unidad Ciudadana volvió a denunciar una persecución judicial en su contra y apuntó contra Mauricio Macri.