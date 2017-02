Crítica de Cine: “50 Sombras Más Oscuras”

Por Leo Deangelis

– “50 Sombras Más Oscuras”, intenta superar a su fallida predecesora, pero si bien hay algunos puntos superiores y se propuso generar más tensión dramática, queda a mitad de camino de esas intenciones. Otra propuesta poco creíble, con escenas sexuales demasiado cuidadas estéticamente, pero cae en el mismo problema, no transmite nada ni logra levantar temperatura. Los actores, nuevamente con interpretaciones regulares.

Hace dos años, se generaba una enorme expectativa por el estreno “Cincuenta Sombras de Grey”, la adaptación cinematográfica del best seller de E. L. James. El resultado fue una película decepcionante, aburrida, sin sexo, fría, previsible, con una actriz insulsa y con un protagonista sobreactuado.

La historia presentaba el comienzo de la relación entre Anastasia Steele (Dakota Johnson), una estudiante de literatura inglesa y aun virgen, y Christian Grey (Jamie Dornan), un traumático magnate y galán de 27 años con un oscuro pasado.

Esta película arranca donde quedó la anterior, con el millonario Grey intentando reconquistar a la noble Anastasia, quien se alejó temerosa de algunas de sus actitudes en la intimidad. A lo largo del filme, los protagonistas intentarán arreglar su relación buscando la paz y felicidad, sin embargo, aparecerán dos mujeres que buscarán entrometerse entre ellos. Una de ellas (Kim Basinger) es la misma mujer que le marcó la vida a Grey para siempre, y la segunda es una antigua sumisa de él (Bella Heathcote) que acosará a Anastasia hasta el cansancio.

Dirigida en esta ocasión por James Foley, y, a pesar de las buenas intenciones de superar el bodrio anterior, nuevamente queda a mitad de camino en un producto vacío de contenido y que no transmite nada, con diálogos básicos, donde nuevamente todo se vuelve inverosímil. Y otra vez estamos ante una propuesta naif, que cuida mucho el detalle estético de su erotismo, pero que, a diferencia de su libro original, que provoca la fantasía en el lector, su traslado a imágenes es insípido, y todo resulta obvio y predecible.

Si bien el relato se centra, en esta oportunidad, en los conflictos internos de los protagonistas y en la aparición de historias del pasado, a diferencia de la anterior que ponía su eje en los juegos sexuales a los que se sometían, otra vez el contenido de las escenas sexuales están tan cuidadas, coreografiadas, fotografiadas, iluminadas y editadas de manera rápida, que hacen que las mismas no concreten su premisa de levantar la temperatura del espectador ni traspasar ese bloqueo que parece generar el cuidado estético por sobre el argumental.

Dakota Johnson y Jamie Dornan no logran que exista química entre ellos, y no están a la altura. Ella si bien se nota que intentó tener más compromiso con su personaje, con dos o tres gestos, y levantar el tono de voz, no alcanza. Se muestra insulsa y repitiendo el máximo recurso interpretativo que tiene, que es morderse el labio inferior. Claro que ni en eso es creíble. Por su parte él, nuevamente sobreactuado, absolutamente poco creíble y fuera de eje. La suma de Kim Basinger (que supo impactar con su erotismo en la clásica “9 semanas y ½”) que a esta altura le cuesta gesticular, y Marcia Gay Harden, no aportan nada con sus rebuscados personajes.

En definitiva “50 Sombras Más Oscuras”, falla desde el vamos, un guion que no puede hacer demasiado con flojo libro original, pero principalmente, el problema radica que en una película que está vendida por su erotismo y sexualidad, es ahí donde más hace agua, no logra calentar, ni transmitir nada, resultando previsible, inverosímil y con todos los lugares comunes posibles.

CALIFICACION: ** – 2 Leos – Regular

Cincuenta sombras más oscuras

Titulo Original: Fifty Shades Darker. – Intérpretes: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Bella Heathcote, Kim Basinger, Hugh Dancy, Eric Johnson, Max Martini, Eloise Mumford, Luke Grimes, Rita Ora, Tyler Hoechlin, Marcia Gay Harden, Fay Masterson, Robinne Lee. – Género: Drama, Romántica, Secuela. – Duración: 115 minutos. – País de Origen: Estados Unidos (2017). – Música: Danny Elfman. – Producción: Universal Pictures. – Guión Adaptado: Niall Leonard (Novela: E.L. James). – Director: James Foley.