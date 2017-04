Crítica de Cine: “Un Golpe Con Estilo”

Por Leo Deangelis

– “Un Golpe con Estilo” es una entretenida y sencilla comedia, que se sostiene principalmente por las grandes interpretaciones y la química del trio protagónico integrado por Michael Caine, Morgan Freeman y Alan Arkin, que más allá de ciertos lugares comunes generan humor y hasta emoción.

Dirigida por el también actor Zach Braff (“Tiempo de Volver”, “Ojalá estuviera aquí”), es una remake del film homónimo de 1979, ópera prima en aquel año del director Martin Brest, protagonizada por George Burns, Art Carney y Lee Strasberg.

En esta oportunidad estos tres actores iconos y leyenda del cine, se ponen en la piel de Joe, Albert y Willie, amigos y compañeros de trabajo de toda la vida, que luego de décadas de sacrificio se enteran que el sistema les ha quitado los fondos de sus pensiones. Juntos planearán el robo de su banco para recuperar los ahorros de toda una vida. Es que Joe (Caine), un buen anciano que vive junto a su hija y su nieta, recibe una carta que le informa que le hipotecarán la casa, e intentando no perderla, concurre a su banco para renegociar su deuda, pero todo cambia cuando un equipo de expertos asalta rápidamente a la institución. Esto le deja la idea de que él podría hacer lo mismo con sus amigos, el odioso y malhumorado Albert (Arkin), y el frágil y nostálgico Willie (Freeman). Ellos viven sus últimos años con los ingresos que reciben del fondo de retiro de la fábrica donde fueron obreros por muchos años. Pero esta empresa es vendida, y ese fondo desaparece en el sistema financiero. Es así, que movilizados por la necesidad, y por una cuota de revancha hacia el banco que se está por llevar su jubilación, y que amenaza con dejar a la familia de Joe en la calle, los tres amigos se deciden planear el asalto.

La comedia es entretenida, tiene momentos divertidos, y apela a una formula conocida y sencilla, que no se propone más que hacer pasar el rato y disfrutar de los grandes actores. Es que ellos se cargan la película, aprovechando la química que generan y centrándose en la amistad de sus personajes. Es así como ponen todo su oficio al servicio de estos papeles de ancianos planeando un robo a un banco. A partir de ahí, la logística y los preparativos de ese atraco, siempre entre bromas de su edad y sus achaques. Y por ende, es ahí donde, a pesar de los lugares comunes y la falta de sorpresa, radica el atractivo de “Un Golpe con Estilo”. Porque ellos con su talento la hacen interesante y hasta generan tensión y algo de suspenso donde, que en otro contexto quizás no exista, y se permitan también, además de hacer reír, emocionar en algunos pasajes.

Por otro lado se destaca un buen elenco de actores secundarios, que también aportan su oficio con sus participaciones. Tal es el caso de Ann-Margret que está enamorada del personaje de Alan Arkin; la graciosa presencia, del entrañable para muchos, Christopher Lloyd, en la piel de un anciano que sufre demencia senil; la de Matt Dillon, en el papel del desconfiado policía que lleva adelante la investigación; y la joven actriz Joey King, vista en “El Conjuro”, como la nieta del personaje de Michael Caine.

En definitiva la propuesta es efectiva y atractiva, permite pasar el rato sin pretensiones y disfrutar de estas tres leyendas Hollywood que se ríen de sí mismos, en un homenaje a los ancianos y un estereotipo de los mismos, sacando lo mejor de ellos con humor y algo de emoción.

CALIFICACION: *** – 3 Leos – Buena.

“Un golpe con estilo”

Titulo Original: Going in Style – Intérpretes: Michael Caine, Morgan Freeman, Alan Arkin, Joey King, Matt Dillon, Ann-Margret, Maria Dizzia, Josh Pais, Katlyn Carlson, Nick Austin, Olli Haaskivi, Marlon Perrier, James Brickhouse, Marc Chouen, Joe Dolinsky. – Género: Comedia, Policial. – Duración: 96 minutos. – Pais de Origen: Estados Unidos (2017). – Música: Rob Simonsen.- Clasificación: Apta para mayores de 13 Años. – Producción: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) / New Line Cinema / Village Roadshow Pictures. – Guión Original: Theodore Melfi. – Director: Zach Braff.