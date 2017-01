Cuatro heridos de bala y un apuñalado grave en un solo día

3 de Enero de 2017 / 7:18

Cuatro personas fueron atacadas a balazos en distintos episodios perpetrados anteayer en Rosario, en tanto otro hecho violento dejó en grave estado a un hombre que recibió múltiples puñaladas en la vecina localidad de Villa Gobernador Gálvez.

El primero de los ataques ocurrió minutos antes de las dos de la madrugada del domingo en barrio Ludueña, donde dos primos que se encontraban en la puerta de un domicilio fueron atacados a balazos desde un auto en movimiento. Según la Policía, Jésica P., de 30 años y novia de uno de ellos, relató que se encontraba en la puerta de su casa con su pareja Rolando C., y su primo Juan G., cuando desde un Peugeot (307 o 207) abrieron fuego contra todos, provocándoles heridas de bala a ambos masculinos.

Las mismas fuentes informaron que un vecino trasladó a los dos hombres al hospital Carrasco, donde a Juan G. le diagnosticaron heridas múltiples de arma de fuego en el abdomen y ambas piernas, le realizaron las primeras curaciones y lo trasladaron al Heca por la gravedad de las lesiones. En tanto, Rolando C. quedó internado en el mismo hospital con una herida de bala –con entrada y salida– en el tórax y otra en el hombro izquierdo. Ambos se encontraban al cierre de esta edición con estado reservado. El ataque ocurrió en Liniers al 300 Bis donde tiene jurisdicción la seccional 12ª.

Otros dos hechos violentos ocurrieron durante la mañana del mismo día en barrio Nuevo Alberdi, aunque la Policía asegura que no están relacionados entre sí.

El primero tuvo como víctima a Jonatan C., de 23 años, quien ingresó minutos antes de las siete a la guardia del hospital Eva Perón de Granadero Baigorria con un disparo en el abdomen, que no revistió gravedad ya que fue dado de alta. La Policía dijo que la agresión ocurrió en Grandoli y Pasaje 1338, donde tiene jurisdicción la subcomisaría 2ª, producto de una pelea entre vecinos.

Tres horas más tarde en el mismo barrio, un hombre de 30 años identificado como Ricardo T. fue baleado en la cabeza y su estado era delicado, según informaron fuentes policiales. El ataque ocurrió en inmediaciones de Polledo y calle 1399 minutos antes de las diez de la mañana. Según se informó, un llamado alertó que un hombre se encontraba tirado en la vía pública con una herida en la frente. Cuando el personal llegó, junto a una ambulancia del Sies, trasladaron a la víctima al hospital Eva Perón donde le diagnosticaron herida de arma de fuego con orificio de entrada y sin salida del cráneo. No obstante, la Policía aclaró que el hombre se encontraba consciente pero que no brindó información sobre lo ocurrido. Desde el hospital dijeron que la víctima ingresó con fractura de la segunda vértebra cervical y que estaba estable, pese a que presentaba “una herida muy comprometida”. Luego, por la necesidad de una operación de urgencia, fue trasladado al hospital Italiano. Al cierre de esta edición no se sabía si la bala le había comprometido la motricidad del cuerpo. También ocurrió en jurisdicción de la subseccional 2ª.

Otro hombre de 32 años resultó con heridas de suma gravedad en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Según fuentes policiales, alrededor de las 6.30 fueron comisionados a Thompson y 17 de octubre, donde tiene jurisdicción la seccional 25ª, por un llamado que alertaba sobre un hombre apuñalado. En el lugar se toparon con Iván M., quien fue trasladado en el Sies a un hospital. La víctima no se encontraba en condiciones de declarar, según informó la Policía, ya que presentaba múltiples heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo. El hombre pasó a quirófano y al cierre de esta edición su estado era reservado.

Fuente: Diario EL Ciudadano