De a poco vamos a lograr que el sistema de transporte sea cada vez más federal

08 junio 2017 / 9:59

El diputado provincial por Unión PRO habló en el programa Primera Edición y se refirió al pedido que realiza el gobierno municipal a la nación para que pueda enviar subsidios que sostengan el costo del transporte urbano de pasajeros que permita que no se incremente la tarifa del mismo ante el arreglo paritario de la UTA.

“Nosotros no creemos que la metodología o solución para el conflicto del transporte sea salir a pedir más subsidios a la nación, simplemente porque al ser un subsidio lo termina pagando los ciudadanos. Lo que nosotros tenemos que hacer es priorizar como administrar de mejor manera el transporte público de Rosario que desde hace muchos años tiene un grave problema de déficit en su administración o en sus resultados anuales. No tiene que ser un servicio que de ganancias, pero al menos que no de tantas pérdidas” explicó Angelini.