Denuncian estafas en los barrios: “Los Centros de Salud no tienen cobradores domiciliarios”

Miguel Santamaria presidente de la vecinal Güemes que cuenta con un centro de salud ubicado en Suipacha y Saavedra, habló con el móvil de LT3 y se refirió a las denuncias por estafas que reciben sobre falsos cobradores domiciliarios que proponen adherirse a los servicios del centro y confirmó que “para asociarse a la vecinal y el Centro de Salud la única forma de hacerlo es en forma personal y en la sede del mismo”.

Santamaría aseguró que no hay cobradores en la calle y que no estudian tampoco sumar esta posibilidad. “hay personas inescrupulosas que van a casas de vecinos para afiliarlos al centro de salud y la vecinal en forma fraudulenta y esto no existe. Para asociarse hay que venir aquí personalmente”.