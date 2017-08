Denuncian robos cotidianos en el ingreso a una escuela en Villa Gobernador Galvez

2 agosto 2017 / 10:05

Hernan es alumno del colegio secundario Mariano Moreno de Villa Gobernador Galvez (Soldado Aguirre 1520), que en diálogo con el móvil de LT3 denunció que diariamente en los alrededores del establecimiento los alumnos y docentes son asaltados cuando concurren a clase.

“Llegamos a menos de una cuadra y nos roban, te pegan nos lastiman con cuchillos y ya estamos cansados la mayoría de los alumnos. No los tenemos identificados. A mi me gustaría que la policía intervenga, porque pasa siempre lo mismo, nos toma la declaración y dicen que no pueden hacer nada. A los profesores también les pasa” explicó Hernan quien dijo que en los últimos dos días hubo cuatro robos.