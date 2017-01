Descanso dominical: Carrefour, Coto y Jumbo abrieron sus puertas

9 enero 2017 / 8:20

Luego de seis meses de permanecer cerrados los domingos, los supermercados Coto, Carrefour y Jumbo reabrieron sus puertas en la jornada de ayer. La decisión se apoyó en la resolución de la Cámara Civil y Comercial por la que se declaró inconstitucional a la ley provincial (13.441), también conocida como de Descanso Dominical, y la ordenanza por la que el municipio adhirió.

Desde la Asociación Empleados de Comercio indicaron que los empleados más antiguos no se presentaron a trabajar porque entendieron que la ley aun está vigente. Sólo fueron a trabajar los contratados en el último período para cubrir vacaciones. Desde el sindicato afirmaron que los súper estuvieron prácticamente vacíos. Fue importante, insistieron, la campaña realizada la semana pasada para que los clientes no concurran a hacer las compras el domingo. En tanto desde la Asociación Empresaria aseguraron que si bien desde el Estado constataron la apertura de las tres cadenas, no se formalizaron multas.

Fuente: Diario El Ciudadano