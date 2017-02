Despidieron a diez empleados del supermercado Libertad

7 febrero 2017 / 18:07

El supermercado Libertad despidió ayer a 10 empleados de la firma aduciendo que al no poder abrir los días domingos como lo hacen Coto, Carrefour y Jumbo, no pueden mantener la planta completa de empleados, ya que no han logrado interponer el recurso de amparo como las tres firmas anteriores.

Carlos Acosta, de empelados de comercio habló con el móvil de LT3 y manifestó que los empleados “fueron citados una oficina en donde el director de la firma y la directora de Recursos Humanos notificaban que estaban despedidos supuestamente sin causa, pero cuando terminaron de leer el escrito, se encontraron con que sobre el final decía que la causa principal era porque el supermercado no podía abrir los día domingos, como si lo hacían Jumbo, Coto y Carrefour.