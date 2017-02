Despidieron a Iris Caparros del PAMI y denuncian persecución política

17 febrero 2017 / 11:37

El móvil de LT3 se acercó a la sede de PAMI en San Lorenzo y Maipu en donde los trabajadores realizan una asamblea tras el despido de Iris Caparrós, ex directora ejecutiva de la UGL Rosario. Por el momento no habrá atención al público.

Caparrós relató que fue despedida con causa, pero que la misma corresponde a una persecución política “no me toma de sorpresa porque el año pasado pase un año muy complicado con mi embarazo, tuve a mi hijo prematuro y he sufrido una persecución. Yo hace 10 años que trabajo en el PAMI, en donde tras pasar por varios puestos estuve como directora, y cuando me reincorporo tras la licencia por embarazo, a media mañana me llaman y me notifican el despido, la causa es por un fallecimiento de un afiliado en enero de 2016 donde yo no era más directora, hay una denuncia del hijo de esta señora que vino a hablar varias veces con la directora cuando estaba de vacaciones y me quieren adjudicar el caso a mi”.