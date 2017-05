Detuvieron Guillermo Nani por supuestos crímenes de lesa humanidad

5 mayo 2017 / 16:46

El teniente coronel retirado Emilio Guillermo Nani quedó detenido hoy a disposición del juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti, luego de que se presentara voluntariamente en los tribunales marplatenses. El magistrado había pedido su captura en el marco de una causa por supuestos crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, de la que sin embargo no se conocieron detalles por estar vigente el secreto de sumario.

Ante la inminencia de su detención, Nani había pedido el martes asilo en la Nunciatura Apostólica mediante una carta en la que alegaba que existía en el país una “ausencia casi absoluta” de “garantías constitucionales y procesales”. Sin embargo, hoy se presentó voluntariamente ante el tribunal.

El cambio en su actitud fue explicado por Nani a sus amigos mediante un mensaje distribuido por Whatsapp: “Queridos amigos, como les dije, un juez de Mar del Plata armó una causa por supuestos delitos de lesa humanidad. Junto conmigo, involucró a otros tres camaradas, todos más modernos que yo. En el día de ayer todos fueron capturados. Estuve aguardando en mi casa que me fueran a buscar. Como no lo hicierion, y no puedo aceptar que los más jóvenes hayan sido detenidos y yo no, he viajado a Mar del Plata junto con mi abogado, el doctor Eduardo San Emeterio, para ponerme a disposición del tribunal”.