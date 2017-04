Dos policías acusados por apremios ilegales tras los incidentes en el barrio Toba

3 abril 2017 / 19:20

Dos agentes del Comando Radioeléctrico fueron acusados por apremios ilegales tras el operativo policial realizado ayer en el barrio Toba de Rouillón al 4400, donde 14 personas fueron detenidas en circunstancias que aún no han sido aclaradas, causa en la que hoy continuaron tomando declaraciones testimoniales. También se procesó a un médico policial por encubrimiento y a tres de los detenidos por tenencia de arma de uso civil.

En las declaraciones testimoniales que comenzaron a tomarse ayer y continuaron hoy en sede de Fiscalía, participó el fiscal de la causa, Gustavo Ponce Ashad, así como traductores de la comunidad qom y la directora de pueblos originarios de la Municipalidad. El fiscal aseguró que el acta de procedimiento “se contradice” con los testimonios recibidos en Fiscalía: “Difieren en un cien por cien con la versión policial”, manifestó Ponce Ashad.

También estuvieron en la toma de testimonios la defensa pública, Asuntos Internos, representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, integrantes del consejo de participación indígena de la Nación, miembros de los foros de DDHH del Colegio de Psicólogo y miembros del instituto de DDHH de la facultad de Derecho de la UNR.

De los catorce detenidos ayer, a once personas se les formó causa por resistencia a la autoridad y a tres por tenencia de arma de uso civil: Fernando C., Juan Pablo C. y Matias L.

Además, se procesó a los agentes del Comando Víctor H. y Walter B. por apremios ilegales, en tanto que se acusó al médico policial Héctor V. por encubrimiento, falsedad ideológica de instrumento público e incumplimiento de deberes funcionario público.

Fuente: La Capital