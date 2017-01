“El descuento por precio de contado no va a generar un boom de consumo”

25 enero 2017 / 8:36

Ricardo Diab presidente de la Asociación Empresaria de Rosario, habló en el programa Primera Edición tras el anunció realizado por el gobierno nacional de transparencia de precios, que generaría una importante baja en los precios de contado.

“Nosotros no podemos estar de acuerdo con una medida que mejore la posibilidad de ventas de nuestro sector. Ahora no se hasta que punto esto puede reactivar el consumo, porque es solo de aquel que puede comprar de contado y el publico que necesita pagar en cuotas va a seguir en el mismo target” manifestó Diab quien recalcó que hay un sector no bancarizado que tal vez se vea beneficiado si el comercio realmente hace una disminución de valor por precio de contado, pero no creo que esto genere un boom de consumo ni tampoco una retracción.