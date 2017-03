El gobierno provincial anunció que debido a los paros docentes prorrogará el ciclo lectivo

31 marzo 2017 / 18:50

El gobierno provincial pretende prorrogar el ciclo lectivo durante este año para que los chicos puedan recuperar días de clases, según lo anunciado esta tarde por la ministra de Educación, Claudia Balagué. La medida apunta a que los chicos recuperen los días de dictado de clases que perdieron debido a los paros docentes.

“Tenemos que fortalecer la calidad educativa y en ese sentido una de las medidas será prolongar el ciclo lectivo para recuperar los días de clases para los chicos. Esa es la prioridad”, argumentó la ministra de Educación provincial, quien además agregó que la intención es que “los chicos estén asistiendo a las escuelas y mejorando día a día como es la propuesta de nuestras políticas públicas en Santa Fe”.

Por otro lado, la ministra lamentó que los docentes no hayan aceptado la propuesta salarial del gobierno provincial, la cual fue “valorada y aceptada por miles de docentes en la provincia”, al tiempo que señaló que “es llamativo que los docentes, en algunos departamentos como el de La Capital, no hayan tenido la opción de votar la moción de aceptar. Eso ha impedido que muchos docentes no hayan podido hacerlo”.

Posteriormente recalcó que ese mecanismo “no nos parece adecuado. La ideal es que los docentes hubiesen tenido todas las opciones a la hora de votar. De hecho muchos lo han hecho en blanco y otros ni siquiera han ido a votar, puesto que menos de la mitad de los docentes de la provincia asistieron a votar”.

Fuente: LaCapital