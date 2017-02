El viernes no dejaron entrenar a chicos de Adiur que juegan en Newells por el conflicto con Isnaldo

17 febrero 2017 / 19:15

Fabian Soldini, es el representante de “Nacho” Scocco, quien además en sociedad con otras personas es representante de Eugenio Isnaldo y gerenciadores de Adiur, habló en el programa Zona 3 y confirmó que 5 jugadores de Adiur que estaban entrenándose en las inferiores rojinegras, han sido colgado por la dirigencia leprosa, debido a la situación del jugador Isnaldo.

“Estaban entrenando 5 chicos de Adiur en Newells, había un rumor de que no iban a continuar, y hoy los chicos se presentaron en el club y les dijeron que por el conflicto que teníamos nosotros con Eugenio, ellos tenían que dejar de entrenar en Newells” explicó Soldini quien dijo que como no fueron notificados oficialmente, hablaron con el presidente del club rojinegro. “Bermudez, nos comunicó que él no estaba de acuerdo con esta decisión, que quienes habían decidido esto era otra gente parte de la comisión directiva, por tal motivo el lunes a las 17 hs tendremos una reunión al respecto. Nosotros tenemos una buena relación con los dirigentes, no se porque mezclan las cosas”.