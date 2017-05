Empresa La Mixta: “Nosotros no hemos realizado ningún aporte a alguna campaña electoral en Córdoba”

24 mayo 2017 / 11:50

El presidente de la Empresa de Transportes Urbano de pasajeros “La Mixta”, Guido Boggiano habló en el programa Primera Edición y se refirió al pedido de informe presentado por la justicia de Córdoba ante la aparición del nombre de dicha empresa como una de las aportantes para una campaña electoral del justicialismo en dicha ciudad.

“Esto viene de hace largo tiempo, es decir distintos pedidos de informaciones por parte de la Justicia de Córdoba que se han ido aclarando en su momento. Claramente nosotros no hemos realizado ningún aporte, no ha salido un peso del estado municipal para realizar un aporte de alguna campaña electoral del partido justicialista en la ciudad de Córobda. La empresa Mixta, porque en su momento hubo un accionista minoritario de la empresa, acuérdense que teníamos participación de varios accionsitas, y una de esas empresas hizo un aporte particular a dicha campaña. En virtud de que ese accionista participaba en la empresa la mixta, se hizo extensiva las averiguaciones a nosotros. Nada más” clarificó el presidente de la empresa de transporte.