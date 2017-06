En la venta de articulos para el hogar: “La gente no toman mas de 12 cuotas”

21 junio 2017 / 17:08

Marcela Ortega, de la casa de ventas de artículos para el hogar “Ortiz y Ortega” habló con LT3 para hacer un balance sobre la venta de calefactores en relación al año anterior.

Marcela sostuvo que hubo “un estallido” en la venta de calefactores por la época del año y aseguró que no se aumentaron los precios respecto al 2016 y “comprar al mismo precio hizo que sea atractivo a cualquiera que lo tenga en mente”.

Además aseguró que la gente no toma mas de 12 cuotas y no tanto 18 o 24. “El promedio no toma mas de 12”.